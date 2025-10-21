OpenAI lance le navigateur d'IA Atlas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout du contexte à partir du paragraphe 6)

OpenAI a lancé mardi ChatGPT Atlas, un navigateur basé sur l'intelligence artificielle et construit autour de son populaire chatbot, qui vise à desserrer l'emprise de Google Chrome sur le marché.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , qui possède le navigateur Chrome, étaient en baisse de 1,6 % dans les échanges de l'après-midi.

Le produit est le dernier entrant dans le domaine des navigateurs à intelligence artificielle, qui se multiplient rapidement et comprennent Comet de Perplexity et Neon d'Opera, alors que les entreprises intègrent des outils capables de résumer des pages, de remplir des formulaires et de rédiger du code pour attirer les utilisateurs.

Atlas permet aux utilisateurs d'ouvrir une barre latérale ChatGPT dans n'importe quelle fenêtre pour résumer le contenu, comparer les produits ou analyser les données de n'importe quel site. En mode agent dans Atlas, ChatGPT interagit avec les sites pour les utilisateurs, qui peuvent l'utiliser pour effectuer des tâches du début à la fin, comme la recherche et l'achat d'un voyage.

Le navigateur est désormais disponible dans le monde entier sur macOS AAPL.O d'Apple. Il sera bientôt disponible sur Windows, iOS et Android.

Dirigée par l'entrepreneur Sam Altman, OpenAI a bouleversé l'industrie technologique avec le lancement de son chatbot IA ChatGPT fin 2022. Après son succès initial, OpenAI a dû faire face à une concurrence féroce de la part de ses rivaux, notamment Google et la startup Anthropic, et a cherché de nouveaux domaines de croissance.

Le mois dernier, Google a intégré Gemini dans son navigateur Chrome pour les utilisateurs américains, et l'application Chrome pour iOS intégrera également Gemini.

En septembre, un juge fédéral a décidé que Google n'aurait pas à vendre le navigateur Chrome.

Il peut continuer à payer des partenaires pour promouvoir son moteur de recherche, a décidé le juge Amit Mehta, notant que les investissements massifs dans l'IA générative - par les Big Tech et les startups - menacent maintenant la recherche traditionnelle, ce qui rend ces paiements plus acceptables.