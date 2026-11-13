OpenAI lance ChatGPT Wallet, qui permet aux agents IA de régler leurs achats

OpenAI a annoncé vendredi avoir lancé "ChatGPT Wallet", un service permettant aux agents IA d'effectuer des achats sans accéder aux coordonnées bancaires des utilisateurs, chaque transaction étant soumise à un contrôle de sécurité.
Voici plus de détails:
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Ce portefeuille a été développé en partenariat avec American Express, Mastercard et Visa, a précisé OpenAI
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Il sera dans un premier temps disponible aux États-Unis pour les abonnés à ChatGPT Pro âgés de 18 ans et plus, titulaires d’une carte émettrice américaine éligible. Il est accessible via "dots", les agents IA toujours actifs de l’entreprise
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Les utilisateurs peuvent vérifier les articles, le montant total et la carte sélectionnée avant chaque achat, puis valider celui-ci à l’aide d’un contrôle de sécurité tel que Face ID ou la reconnaissance d’empreinte digitale
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Le réseau de paiement fournira un jeton de paiement à la place des informations réelles de la carte, de sorte que ni le commerçant ni l’agent ne puissent les voir, a précisé l’entreprise
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OpenAI prévoit que les utilisateurs finiront par déléguer leurs achats à des agents dans le cadre de certains paramètres prédéfinis, tels que des limites de dépenses, des catégories ou des périodes
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