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OpenAI lance ChatGPT Wallet, qui permet aux agents IA de régler leurs achats
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 16:40

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OpenAI a annoncé vendredi avoir lancé "ChatGPT Wallet", un service permettant aux agents IA d'effectuer des achats sans accéder aux coordonnées bancaires des utilisateurs, chaque transaction étant soumise à un contrôle de sécurité.

Voici plus de détails:

  • Ce portefeuille a été développé en partenariat avec American Express, Mastercard et Visa, a précisé OpenAI

  • Il sera dans un premier temps disponible aux États-Unis pour les abonnés à ChatGPT Pro âgés de 18 ans et plus, titulaires d’une carte émettrice américaine éligible. Il est accessible via "dots", les agents IA toujours actifs de l’entreprise

  • Les utilisateurs peuvent vérifier les articles, le montant total et la carte sélectionnée avant chaque achat, puis valider celui-ci à l’aide d’un contrôle de sécurité tel que Face ID ou la reconnaissance d’empreinte digitale

  • Le réseau de paiement fournira un jeton de paiement à la place des informations réelles de la carte, de sorte que ni le commerçant ni l’agent ne puissent les voir, a précisé l’entreprise

  • OpenAI prévoit que les utilisateurs finiront par déléguer leurs achats à des agents dans le cadre de certains paramètres prédéfinis, tels que des limites de dépenses, des catégories ou des périodes

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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