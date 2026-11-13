OpenAI lance ChatGPT Wallet pour permettre aux agents d'IA d'effectuer des achats

OpenAI a annoncé le lancement de ChatGPT Wallet, un portefeuille de paiement permettant à ses agents d'intelligence artificielle de réaliser des achats pour le compte des utilisateurs, sans accéder directement à leurs informations bancaires. Développé en partenariat avec American Express, Mastercard et Visa, ce service marque une nouvelle étape dans l'automatisation des transactions commerciales par l'IA. Dans un premier temps, il sera réservé aux abonnés ChatGPT Pro âgés d'au moins 18 ans, résidant aux États-Unis et disposant d'une carte bancaire américaine éligible. Les paiements seront effectués par l'intermédiaire des "dots", les agents permanents d'OpenAI.

Le fonctionnement de ChatGPT Wallet repose sur une autorisation explicite avant chaque transaction. L'utilisateur pourra vérifier les produits sélectionnés, le montant total et la carte utilisée, avant de confirmer le règlement grâce à une authentification biométrique, notamment Face ID ou la reconnaissance d'empreinte digitale. Pour protéger les données financières, OpenAI s'appuie sur un mécanisme de tokenisation fourni par ses partenaires bancaires, qui remplace les coordonnées réelles des cartes par des jetons sécurisés. Selon l'entreprise, ni les commerçants ni les agents d'intelligence artificielle ne pourront ainsi accéder directement aux informations bancaires sensibles.

À terme, OpenAI prévoit d'étendre les capacités de ChatGPT Wallet afin de permettre aux utilisateurs de déléguer davantage de décisions d'achat à leurs agents. Ces derniers pourraient effectuer certaines transactions de manière autonome, dans le respect de limites prédéfinies concernant les montants, les catégories de produits ou les périodes autorisées. Cette évolution viserait à réduire les interventions manuelles tout en maintenant un cadre de contrôle des dépenses. Le lancement de ce portefeuille illustre ainsi l'ambition d'OpenAI de transformer ses agents d'intelligence artificielle en intermédiaires commerciaux capables de gérer progressivement des achats du quotidien, en s'appuyant sur les infrastructures des grands réseaux de paiement.