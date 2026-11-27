OpenAI a poursuivi Apple AAPL.O vendredi , accusant le géant de la tech d’avoir volé ses secrets d’affaires et de lui avoir bloqué l’accès à ses fournisseurs de matériel, après qu’Apple eut poursuivi OpenAI pour avoir prétendument débauché ses employés afin d’accéder à sa technologie .

Le créateur de ChatGPT a déposé vendredi des demandes reconventionnelles devant le tribunal fédéral de Californie , affirmant que les pratiques d'embauche d'Apple visaient à « piéger » les employés et à les empêcher de travailler sur les technologies de ses concurrents .

Apple et OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les tensions entre les deux entreprises technologiques se sont intensifiées, la course effrénée au développement de produits d’IA alimentant la concurrence pour les talents et les technologies propriétaires.

Plus tôt cette année, Apple a poursuivi OpenAI , ainsi que deux anciens employés, les accusant d’avoir détourné ses secrets commerciaux afin de favoriser l’entrée du propriétaire de ChatGPT sur le marché du matériel grand public. OpenAI a nié ces allégations.

Ce litige marque le début d’une bataille pour savoir qui contrôlera les futurs appareils dotés d’IA, qui pourraient ne pas utiliser d’applications ou de systèmes d’exploitation traditionnels — des appareils qui, s’ils rencontraient le succès, détourneraient l’attention des consommateurs de l’iPhone, le best-seller d’Apple. Les analystes estiment qu’OpenAI travaille sur un téléphone ou un autre appareil de sa propre conception.