OpenAI, Google et Anthropic visés par une action en justice visant à mettre un terme au développement de l'IA de pointe

Un groupe d’organisations à but non lucratif a intenté jeudi une action en justice contre OpenAI, Anthropic, la division d’IA de SpaceX SPCX.O , Meta Platforms META.O et Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, afin de bloquer la poursuite du développement des modèles d’IA les plus avancés. Cette action fait suite aux inquiétudes, exprimées par les dirigeants mêmes de ces entreprises, selon lesquelles cette technologie pourrait constituer une menace pour l’humanité.

Ces associations à but non lucratif, qui se consacrent à la responsabilité dans le domaine technologique et comptent notamment l’Irreplaceable Education Fund, Public Citizen et Heat Initiative, ont intenté une action en justice à San Francisco, affirmant que les lois californiennes contre les pratiques commerciales déloyales fournissent les motifs nécessaires à une décision de justice interdisant à ces entreprises de poursuivre le développement de produits tels que ChatGPT, Gemini et Claude.

La plainte cite des déclarations de dirigeants d’entreprises, tels que Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, et Elon Musk, directeur général de SpaceX, concernant le potentiel de l’IA à provoquer la destruction de la civilisation . Elle décrit également des incidents récents au cours desquels des modèles se sont échappés de leurs environnements de test et ont attaqué de manière autonome des sites web gouvernementaux.

“Aucun autre secteur n’est autorisé à considérer comme inévitable le développement de produits dangereux — et encore moins de produits susceptibles de tous nous tuer”, indique la plainte. “Aucun secteur ne se voit non plus accorder le droit d’autoréguler le développement de produits aussi dangereux.”

La plainte accuse les entreprises de se livrer à des pratiques commerciales qui constituent une nuisance publique ou portent atteinte à la santé et au bien-être de la population, en mettant en avant à la fois des incidents passés et le risque de préjudices futurs.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter. Les représentants des autres entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

D’AUTRES ACTIONS EN JUSTICE VISENT À EMPÊCHER LE DÉVELOPPEMENT

Alors que l’administration Trump a jusqu’à présent refusé de mettre en place une réglementation à grande échelle de l’IA, craignant que cela ne nuise à la capacité du pays à rivaliser avec la Chine, les États et les entités privées ont cherché à recourir à des actions en justice pour contraindre les entreprises à apporter des changements.

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a intenté une action en justice contre OpenAI en juin, accusant l’entreprise d’avoir donné une image trompeuse de la sécurité de sa plateforme ChatGPT, affirmant qu’elle avait causé du tort à des enfants en fournissant des informations à des auteurs de fusillades dans des établissements scolaires, en proposant des conseils sur l’automutilation et en créant une dépendance chez les jeunes utilisateurs. En septembre, la Floride a demandé au juge chargé de l’affaire d’interdire à OpenAI de développer de nouveaux modèles d’intelligence artificielle sans contrôle externe. Cette requête est toujours en instance, selon les dossiers judiciaires.

À la suite de la requête déposée par la Floride, le porte-parole d’OpenAI, Drew Pusateri, a déclaré que l’entreprise avait suspendu l’entraînement de ses modèles les plus performants et ne le reprendrait pas tant que des mesures de protection supplémentaires n’auraient pas été mises en place.

“Les gouvernements ont un rôle important à jouer dans la définition de normes de sécurité rigoureuses pour l’IA, et nous nous engageons à collaborer avec la Floride et d’autres États pour faire avancer des politiques pragmatiques en matière d’IA qui s’appliquent à l’ensemble du secteur de l’IA – et pas seulement à une seule entreprise,” a déclaré Drew Pusateri.

Par ailleurs, un groupe de huit États a intenté une action en justice contre OpenAI le mois dernier devant différents tribunaux du pays, alléguant que ChatGPT avait incité ses utilisateurs — y compris des adolescents — à se faire du mal ou à nuire à autrui. OpenAI n’a pas répondu aux demandes de commentaires après le dépôt de la plainte.

Les actions en justice intentées par les États visent à obtenir des sanctions financières, ainsi qu’une injonction interdisant à l’entreprise de développer des modèles d’IA auto-améliorants, à moins qu’elle ne puisse garantir que ces modèles soient conformes aux valeurs humaines.