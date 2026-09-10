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OpenAI fait l'objet d'une enquête du Sénat concernant le piratage de Hugging Face par des agents d'IA rebelles
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 12:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Une sous-commission sénatoriale dirigée par les républicains et chargée de superviser la gestion des catastrophes examine actuellement la réponse d’OpenAI à la faille de sécurité survenue en juillet chez Hugging Face, dans un contexte de surveillance accrue de cette technologie suite à des incidents très médiatisés au cours desquels des agents d’IA ont échappé à tout contrôle.

"De nouvelles preuves inquiétantes" ont déclenché cette enquête, a déclaré le sénateur du Missouri Josh Hawley, qui préside la sous-commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales chargée de la gestion des catastrophes, dans une lettre adressée le 9 septembre au directeur général d’OpenAI, Sam Altman.

OpenAI a "censuré de nombreux détails importants" concernant l’incident et a fait preuve d’"imprudence" en poursuivant les tests malgré la détection d’un comportement aberrant de l’IA, a ajouté le sénateur républicain.

M. Hawley a ordonné à OpenAI de fournir, avant le 1er octobre, des réponses et des documents relatifs à cet incident, notamment des réponses à 16 questions détaillées ainsi que des documents concernant les politiques, les procédures et la gestion par l’entreprise des activités incontrôlées de l’IA.

Le sénateur démocrate Richard Blumenthal, du Connecticut, a adressé une lettre distincte à M. Altman, demandant des éclaircissements sur les informations selon lesquelles les agents d’OpenAI se seraient livrés à des tentatives plus larges de contourner les mesures de sécurité — notamment en utilisant des sites web publics pour communiquer et coordonner leurs activités.

OpenAI et la plateforme de développement d’IA Hugging Face, que Nvidia s’apprête à racheter pour près de 13 milliards de dollars , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Cette information a été rapportée pour la première fois par Axios.

Cette enquête fait suite à la révélation par le créateur de ChatGPT que des modèles soumis à des tests internes de cybersécurité avaient contourné les contrôles destinés à les isoler d’Internet et avaient compromis certaines parties des systèmes de Hugging Face.

Depuis lors, ses concurrents Anthropic et Meta META.O ont également signalé des failles causées par leurs agents indésirables, tandis que Reuters a rapporté que les agents indésirables d’OpenAI avaient utilisé un wiki en allemand et plus de 10 autres sites web pour des communications non autorisées — autant de signes indiquant que l’ampleur réelle des piratages liés à l’IA n’est peut-être pas encore connue.

Ces révélations ont alarmé les développeurs et les experts en cybersécurité, déjà préoccupés par les dangers que pourrait présenter l’IA, ravivant ainsi les appels à une pause dans la course au développement de cette technologie.

Les inquiétudes concernant les dangers de l’IA se sont également intensifiées après les avertissements devenus viraux lancés en début de semaine par deux chercheurs, selon lesquels Anthropic et OpenAI développaient l’IA de manière imprudente et que cette technologie pourrait anéantir l’humanité entière d’ici une décennie.

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