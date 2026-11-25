OpenAI fait appel à un avocat spécialisé dans le contentieux du cabinet Cravath pour l'affrontement judiciaire avec Musk concernant la suprématie en matière d'IA

OpenAI, le créateur de ChatGPT, a désigné un associé de premier plan du cabinet d'avocats Cravath, Swaine & Moore comme avocat principal de la défense lors d'un prochain procès au Texas dans le cadre d'une action en justice intentée par X Corp et SpaceX Super Intelligence, les sociétés d'Elon Musk.

OpenAI a indiqué que Gary Bornstein, de Cravath, co-responsable du département contentieux du cabinet new-yorkais, serait l’avocat principal lors du procès devant le tribunal fédéral de Fort Worth, où l’affaire doit être jugée par un jury en mars .

La plainte déposée l’année dernière par les sociétés de Musk , accusait Apple d’avoir conspiré avec OpenAI pour monopoliser le marché des chatbots basés sur l’IA générative. Apple a conclu un accord à l’amiable avec les sociétés de Musk en septembre. Aucune des deux sociétés n’a divulgué les termes de cet accord.

Les sociétés de Musk ont désigné John Hughes, du cabinet Bartlit Beck, comme avocat principal pour le procès.

X et SpaceX Super Intelligence, la société d’intelligence artificielle de Musk et filiale de SpaceX SPCX.O , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. OpenAI et Bornstein n’ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le procès devant le juge fédéral Mark Pittman marquerait le deuxième procès entre Musk et OpenAI en moins d’un an.

En mai, un jury d’un tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, s’était prononcé contre l’entrepreneur technologique milliardaire dans le cadre d’un autre procès où il accusait OpenAI de s’être écartée de sa mission initiale au service de l’humanité.

OpenAI a été fondée par Sam Altman, Musk et plusieurs autres personnes en 2015 . Musk a quitté son conseil d’administration en 2018, et OpenAI a créé une entreprise à but lucratif l’année suivante.

Dans l'affaire texane, les sociétés de Musk sont représentées par des avocats des cabinets Axinn Veltrop et Stone Hilton , ainsi que par Bartlit Beck.

Hughes, associé chez Bartlit Beck, était en 2018 l’avocat principal pour un groupe qui poursuivait l’université de Harvard au sujet de ses pratiques d’admission. Cette affaire a abouti à un arrêt de la Cour suprême des États-Unis mettant fin aux pratiques d’admission à l’université fondées sur l’origine ethnique.

Bornstein et une autre avocate d’OpenAI, Lauren Moskowitz du cabinet Cravath, représentent séparément Epic Games, le créateur de « Fortnite », dans un litige opposant l’entreprise à Apple concernant les pratiques commerciales de l’App Store. Bornstein a été l’avocat principal d’Epic.

Outre Cravath, OpenAI est représenté par le cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. L’équipe de Wachtell comprend Stephen DiPrima et Kevin Schwartz.

L’affaire est intitulée X Corp et SpaceXAI c. OpenAI, Tribunal fédéral de première instance du district nord du Texas, n° 4:25-cv-00914-P.

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