 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 049,17
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OpenAI envisage des outils de santé grand public pour aller au-delà des offres d'IA de base, selon Business Insider
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI envisage de créer des produits de santé grand public, notamment un assistant de santé personnel doté d'une IA générative, alors que le fabricant de ChatGPT cherche à aller au-delà de ses offres de base, a rapporté Business Insider lundi, citant des sources proches de l'entreprise.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les géants de la technologie tels que Google, Amazon et Microsoft tentent depuis longtemps de donner aux consommateurs le contrôle de leurs données médicales, souvent avec un succès limité.

Google GOOGL.O a fermé son service de dossier médical en 2011 en raison d'une faible traction, tandis qu'Amazon AMZN.O a mis fin à son activité de traqueur de fitness Halo en 2023. La plateforme HealthVault de Microsoft MSFT.O n'a pas non plus réussi à être largement adoptée.

L'offensive d'OpenAI dans le domaine de la santé fait suite à des embauches stratégiques, notamment celle de Nate Gross, cofondateur du réseau de médecins Doximity DOCS.N , en tant que responsable de la stratégie en matière de santé en juin, et celle d'Ashley Alexander, ancienne cadre d'Instagram, en tant que vice-présidente des produits de santé en août.

Lors de la conférence HLTH en octobre, Gross a déclaré que ChatGPT attire environ 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, dont beaucoup recherchent des conseils médicaux.

Valeurs associées

ALPHABET-A
287,9700 USD NASDAQ +3,28%
AMAZON.COM
251,3550 USD NASDAQ +2,84%
DOXIMITY RG-A
54,610 USD NYSE +0,52%
MICROSOFT
502,4600 USD NASDAQ +1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

  • Un centre électoral à Madrid, le 9 juin 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Face aux menaces d'ingérences russes, l'UE veut muscler ses aides aux médias
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:39 

    Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank