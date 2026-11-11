OpenAI enregistre de lourdes pertes alors même que son chiffre d'affaires trimestriel atteint 10 milliards de dollars, selon le WSJ

Le chiffre d'affaires trimestriel d'OpenAI a progressé d'environ 50% pour atteindre 10 milliards de dollars au troisième trimestre, mais le créateur de ChatGPT a continué d'enregistrer de lourdes pertes d'exploitation, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

OpenAI a indiqué à ses investisseurs que sa marge d'exploitation ajustée s'était améliorée, passant de -150% au trimestre précédent à -109%, selon des documents consultés par le Wall Street Journal

OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

Par ailleurs, les pertes d'exploitation de la société se sont creusées, passant de 10.1 milliards de dollars à 10.9 milliards de dollars, selon l'article du WSJ

Cette annonce intervient à un moment où les investisseurs scrutent de près les finances des entreprises spécialisées dans l’IA, notamment celles de son concurrent Anthropic, qui se prépare à une introduction en bourse susceptible de valoriser cette start-up spécialisée dans l’IA à environ 1 400 milliards de dollars . Cela souligne le vif intérêt des investisseurs pour les entreprises du secteur de l’IA, malgré les inquiétudes quant à leur rentabilité