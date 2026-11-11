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OpenAI enregistre de lourdes pertes alors même que son chiffre d'affaires trimestriel atteint 10 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 00:52

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Le chiffre d'affaires trimestriel d'OpenAI a progressé d'environ 50% pour atteindre 10 milliards de dollars au troisième trimestre, mais le créateur de ChatGPT a continué d'enregistrer de lourdes pertes d'exploitation, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

  • OpenAI a indiqué à ses investisseurs que sa marge d'exploitation ajustée s'était améliorée, passant de -150% au trimestre précédent à -109%, selon des documents consultés par le Wall Street Journal

  • OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

  • Par ailleurs, les pertes d'exploitation de la société se sont creusées, passant de 10.1 milliards de dollars à 10.9 milliards de dollars, selon l'article du WSJ

  • Cette annonce intervient à un moment où les investisseurs scrutent de près les finances des entreprises spécialisées dans l’IA, notamment celles de son concurrent Anthropic, qui se prépare à une introduction en bourse susceptible de valoriser cette start-up spécialisée dans l’IA à environ 1 400 milliards de dollars . Cela souligne le vif intérêt des investisseurs pour les entreprises du secteur de l’IA, malgré les inquiétudes quant à leur rentabilité

  • Le créateur du chatbot Claude a entamé une tournée de présentation en vue de la vente d’actions, qui devrait servir de référence pour le secteur après des années d’enthousiasme des investisseurs pour l’IA, qui a alimenté un afflux massif de capitaux dans ce secteur

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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