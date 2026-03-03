OpenAI développe une alternative à GitHub de Microsoft, selon The Information

OpenAI développe un nouveau dépôt de code pour rivaliser avec GitHub de Microsoft, a rapporté The Information mardi, citant une personne ayant connaissance du projet.