OpenAI annonce une collaboration avec Samsung sur des puces de nouvelle génération et un renforcement de leur coopération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI annonce un renforcement de ses liens avec Samsung grâce à une collaboration de recherche sur le développement de puces

* Le créateur de ChatGPT prévoit une croissance continue de la demande en puces mémoire

* OpenAI renforce ses liens avec la chaîne d’approvisionnement sud-coréenne en puces

(Ajout d’une déclaration de Samsung Electronics au paragraphe 4)

par Heekyong Yang

OpenAI renforce sa coopération avec Samsung Electronics 005930.KS alors que le créateur de ChatGPT développe ses propres puces, étendant ainsi ses liens avec le géant sud-coréen de la technologie dans les domaines des semi-conducteurs et des services d’IA pour les entreprises.

« L’un des domaines dans lesquels nous avons le plus progressé et obtenu la plus grande reconnaissance auprès de Samsung Electronics est notre collaborationen matière de production et de recherche sur les puces de nouvelle génération que nous développons », a déclaré mercredi Harrison Kim, directeur général d’OpenAI Corée, lors d’une conférence de presse à Séoul, sans donner plus de détails.

Harrison Kim a également indiqué que Samsung Electronics constituait « l’un des plus grands déploiements de ChatGPT à l’échelle mondiale », précisant que les employés de l’entreprise, en Corée comme à l’étranger, utilisaient ChatGPT dans le cadre de leurs activités de recherche et développement, de marketing et de vente.

Samsung Electronics a indiqué dans un communiqué qu’il ne pouvait pas confirmer les informations relatives à ses clients.

En juin, OpenAI a dévoilé sa première puce d’intelligence artificielle sur mesure , conçue en collaboration avec Broadcom AVGO.O . Les ingénieurs d’OpenAI ont conçu cette puce, baptisée « Jalapeno », en collaboration avec Broadcom pour une tâche appelée « inférence IA », c’est-à-dire le processus consistant à traiter des données pour répondre à des requêtes dans des applications telles que ChatGPT.

OpenAI avait alors indiqué que la société taïwanaise TSMC

2330.TW se chargerait de la fabrication de ces puces.

L’année dernière, Samsung Electronics et SK Hynix

000660.KS ont signé des lettres d’intention visant à fournir des puces mémoire pour le projet de centre de données Stargate d’OpenAI.

Harrison Kim a déclaré que la demande en puces mémoire continuerait de croître, car des puces plus avancées étaient nécessaires pour permettre des calculs plus rapides et plus complexes, faisant de la coopération avec les fournisseurs sud-coréens de semi-conducteurs une priorité pour le bureau local d’OpenAI.

Cette coopération intervient alors que Samsung étend son utilisation de l’IA générative. La société a annoncé en juin que les employés de sa division Device eXperience, qui supervise les téléphones mobiles, les téléviseurs et les appareils électroménagers, seraient autorisés à utiliser en interne ChatGPT, GOOGL.O Gemini de Google et Claude d’Anthropic.

OpenAI a indiqué que le nombre d’utilisateurs de ChatGPT Enterprise au sein des entreprises et institutions sud-coréennes avait été multiplié par environ 28 à la fin du mois d’août par rapport à l’année précédente, les entreprises ayant étendu leur utilisation de l’intelligence artificielle des tâches individuelles aux opérations à l’échelle de l’entreprise.

Les entreprises recourent de plus en plus à l’IA dans divers domaines, notamment les services juridiques, les ventes, la finance, le marketing et les opérations, a précisé OpenAI. La société n’a pas souhaité communiquer le nombre absolu d’utilisateurs.

Selon OpenAI, la Corée du Sud comptait, à la fin de l’année dernière, le plus grand nombre d’abonnés payants à ChatGPT en dehors des États-Unis.

OpenAI s’attend à ce que l’adoption de cette technologie s’accélère après le lancement, le 4 septembre, de GPT-6 Astra , son dernier modèle, qui, selon elle, offre des performances améliorées dans les domaines de l’informatique, du travail professionnel, des sciences, du codage et de la cybersécurité.