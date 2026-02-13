OpenAI affirme que la startup chinoise DeepSeek a formé son IA en distillant des modèles américains, comme le montre une note de service

OpenAI a averti les législateurs américains que la startup chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek a ciblé le fabricant de ChatGPT et les laboratoires d'IA du pays pour "distiller" des informations afin d'entraîner ses propres modèles, comme le montre un mémo vu par Reuters.

La technique de distillation consiste à faire évaluer la qualité des réponses d'un modèle plus récent par un modèle d'IA plus ancien, mieux établi et plus puissant, transférant ainsi les connaissances acquises par le modèle plus ancien.

Dans un mémo adressé à la commission parlementaire américaine sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois, OpenAI a déclaré: "Nous avons observé des comptes associés à des employés de DeepSeek qui développent des méthodes pour contourner les restrictions d'accès d'OpenAI et accéder à ses modèles par le biais de routeurs tiers obscurcis et d'autres moyens qui masquent leur source".

"Nous savons également que des employés de DeepSeek ont développé un code pour accéder à des modèles d'IA américains et obtenir des résultats à distiller de manière programmatique", ajoute le mémo.

DeepSeek et sa société mère High-Flyer n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

DeepSeek a ébranlé les marchés au début de l'année dernière avec un ensemble de modèles d'IA qui rivalisaient avec certaines des meilleures offres des États-Unis, mais qui étaient développés avec beaucoup moins de puissance de calcul, ce qui a alimenté les inquiétudes de Washington selon lesquelles la Chine pourrait rattraper son retard dans la course à l'IA malgré les restrictions américaines sur la vente de puces informatiques de grande puissance à la Chine.