OpenAI affirme qu'aucune donnée utilisateur n'a été compromise suite à un problème de sécurité lié à une bibliothèque open source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré mercredi n'avoir trouvé aucune preuve indiquant que les données de ses utilisateurs aient été consultées à la suite d'un incident de sécurité lié à une attaque de la chaîne d'approvisionnement visant TanStack npm, une bibliothèque open source.