Open: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de la SAS New GO contrôlée par les dirigeants fondateurs de Groupe Open, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Groupe Open, projet qui a été annoncé le 11 janvier.



New GO s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 33,50 euros les 995.606 actions existantes non détenues par elle, représentant 12,32% du capital. Elle a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



L'initiateur se réserve la possibilité, jusqu'à la date d'ouverture de l'offre, de se porter acquéreur d'actions Groupe Open dans la limite de 298.681 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre.





