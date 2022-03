Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Open: l'OPAS démarre le 31 mars information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 13:43

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Groupe Open, déposé par Oddo BHF pour le compte de la SAS New GO (contrôlée par les dirigeants fondateurs de Groupe Open), sera ouverte du 31 mars au 13 avril inclus.



New GO s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 33,50 euros, la totalité des 696.925 actions existantes non détenues par elle, représentant 8,63% du capital, et a l'intention de demander, à l'issue de l'offre, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.