Open : croissance de 12,7% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - Groupe Open annonce une croissance de 12,7% de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2021 (dont +7,3% organique), à 166,7 millions d'euros, rappelant que le deuxième trimestre 2020 avait été particulièrement impacté par la situation sanitaire. Cette croissance s'explique par une hausse des indicateurs d'activité, tarif journalier moyen ainsi que taux d'occupation. L'effectif productif interne s'élève à 3.270 collaborateurs à fin juin 2021, stable par rapport à fin décembre 2020. Revendiquant une activité commerciale dynamique au premier semestre, avec le gain de nouveaux marchés, Groupe Open confirme son objectif de croissance du chiffre d'affaires comme du résultat opérationnel courant pour l'année 2021.

