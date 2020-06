Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Opel produira un modèle PSA dans son usine de Rüsselsheim - presse Reuters • 01/06/2020 à 13:57









FRANCFORT, 1er juin (Reuters) - Le constructeur automobile allemand Opel, filiale de PSA PEUP.PA , envisage de lancer à partir de la mi-2021 la production d'un modèle PSA dans son usine-amiral de Rüsselsheim, près de Francfort, écrit lundi le quotidien économique Handelsblatt citant des sources au sein de l'entreprise. Cette voiture sera assemblée sur la base de la plateforme modulaire EMP2 de PSA notamment utilisée pour les véhicules des gammes compactes et familiales. "Nous communiquerons sous peu des informations détaillées sur les investissements sur notre site de Rüsselsheim et l'attribution d'un nouveau véhicule", a commenté un porte-parole d'Opel, contacté par Reuters. "Il s'agit de nous concentrer sur la production de véhicules dans un volume plus élevé." L'Opel Insignia est actuellement assemblée sur le site historique de Rüsselsheim. La prochaine génération de l'Astra y sera également produite. L'usine est actuellement à l'arrêt du fait de la pandémie de coronavirus. (Christoph Steitz version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +4.61%