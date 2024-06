Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OP-Mobility : le basculement sous les 10E se confirme information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - OP-Mobility (Ex Plastic Omnium) accélère à la baisse (-5% sous 9,40E, soit -50% depuis le sommet du 24 juillet 2023) et le basculement sous les 10E se confirme: le support des 10,1E (horizontal et oblique moyen terme) est bien cassé et la chute pourrait se poursuivre en direction de 9E.





Valeurs associées OPMOBILITY 9.43 EUR Euronext Paris -4.56%