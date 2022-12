Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onxeo: un deuxième candidat pour le traitement des tumeurs information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 12:20









(CercleFinance.com) - Onxeo a levé le voile jeudi sur un deuxième candidat médicament destiné au traitement des tumeurs solides, issu de sa plateforme propriétaire de chimie des oligonucléotides leurres.



La société de biotechnologie explique que l'OX425 entraîne une hyperactivation des polymérase humaines PARP-1, conduisant à l'épuisement de la réponse aux lésions de l'ADN et induisant la mort des cellules cancéreuses.



Dans les études précliniques de preuve de concept, OX425 a démontré une activité antitumorale élevée, tout en épargnant les cellules saines, souligne l'entreprise dans un communiqué.



Ce composé a également montré sa capacité à produire de multiples effets immunostimulants, ce qui en fait selon Onxeo une option 'prometteuse' pour une association potentielle avec l'immunothérapie.



La biotech dit désormais finaliser son développement préclinique avec l'objectif de déposer un dossier de nouveau médicament expérimental ('investigational new drug', IND) auprès de la FDA américaine au milieu de l'année prochaine.





