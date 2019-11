ONXEO soutenu par des résultats d'études encourageants

(AOF) - En hausse de 8,09 % à 0,6 euro, Onxeo signe l'une des plus fortes progressions du SRD. Le journal scientifique Frontiers in Oncology a publié des résultats d'études précliniques comparant l'efficacité et la toxicité de deux inhibiteurs de la réparation de l'ADN : olaparib, un inhibiteur de PARP, et AsiDNA, l'inhibiteur first-in-class de la réparation de l'ADN de la société. Ces modèles in vivo démontrent que les deux traitements sont efficaces mais que seul AsiDNA retarde la résistance au carboplatine sans en augmenter la toxicité.