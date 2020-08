ONXEO : publication dans le British Journal of Cancer des résultats finaux de DRIIV

(AOF) - Onxeo S.A. a annoncé la publication dans le British Journal of Cancer des résultats finaux de DRIIV, étude à dose croissante de phase 1 d'AsiDNA, son inhibiteur " first-in-class " de la réparation de l'ADN tumoral, administré par voie intraveineuse (IV). La biotech souligne que l'étude DRIIV a eu un rôle décisif pour démontrer le bon profil de tolérance et l'activité d'AsiDNA administré par IV.

La société précise que la dose active optimale pour le traitement d'association a été établie à 600 mg et est utilisée aujourd'hui pour l'évaluation d'AsiDNA en association avec des chimiothérapies (étude DRIIV-1b) et avec un inhibiteur de PARP (étude REVOCAN).

" Je tiens à remercier chaleureusement les équipes d'Onxeo et celles des quatre centres d'oncologie renommés qui ont permis aux patients un accès le plus rapide possible à AsiDNA(TM) dans cette étude clinique qui constituait une étape clé pour Onxeo " a commenté Olivier de Beaumont, directeur médical d'Onxeo.

