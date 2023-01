Onxeo, parmi les plus fortes hausses du marché SRD à la clôture du jeudi 26 janvier 2023

(AOF) - Onxeo (+12,39% à 0,49 euro)

Onxeo s'est illustré sur le marché SRD en bondissant de plus de 12%. La société de biotechnologie a fait le point sur le programme de développement clinique de son candidat médicament first-in-class AsiDNA, dévoilant des données préliminaires encourageantes. Cet essai multicentrique de phase 1b/2 vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité d'AsiDNA en association avec l'inhibiteur de PARP olaparib chez des patients atteints de cancer épithélial de l'ovaire, de cancer du sein et de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CRPC) qui ont progressé lors d'un précédent traitement par inhibiteurs de PARP.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.