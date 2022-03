Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onxeo: nouvelles données précliniques sur AsiDNA information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Onxep progresse de plus de 4% en Bourse ce mercredi après la publication de données confirmant la pertinence de l'association de son composé AsiDNA avec des inhibiteurs de PARP.



A l'occasion d'une présentation au congrès ESMO Targeted Anticancer Therapies, la société de biotechnologie a dévoilé de nouvelles données précliniques confirmant la pertinence de cette association.



Onxeo rappelle que les inhibiteurs de PARP ne montrent aucune efficacité, ou une efficacité très limitée, dans les tumeurs présentant une réparation par recombinaison homologue active, d'où la nécessité de les associer à AsiDNA pour surmonter la résistance intrinsèque ou acquise en situation clinique.



Grâce à son mécanisme de leurre, AsiDNA entraîne des propriétés antitumorales distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger la résistance tumorale aux thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP.



Le composé fait actuellement l'objet d'études cliniques en combinaison dans des tumeurs solides difficiles à traiter.





Valeurs associées ONXEO Euronext Paris +7.28%