Onxeo : nouveau PDG

(AOF) - Onxeo a a annoncé la nomination du Dr Shefali Agarwal au poste de PDG. Le Dr. Agarwal succède à Julien Miara, directeur chez Invus SAS, qui a été nommé Directeur général par interim en janvier 2022. " J'ai cooperé étroitement avec le Dr Agarwal en sa qualité de Présidente du conseil d'administration pour développer notre société, renforcer notre conseil d'administration et, surtout, faire progresser notre portefeuille de produits", a commenté Julien Miara.

"Elle possède l'expertise nécessaire pour travailler avec notre équipe chevronnée et faire progresser rapidement AsiDNA en clinique, développer notre portefeuille de produits précliniques et offrir à Onxeo une visibilité internationale, compte tenu de sa visibilité auprès de la communauté des investisseurs américains", a ajouté Julien Miara.

Cette annonce survient quelques heures après la publication des résultats annuels de la biotech spécialisée contre le cancer.

En 2021, la perte nette totale s'est élevée à 5,9 millions d'euros contre un résultat net bénéficiaire à 1,1 million d'euros en 2020.

La forte baisse des autres produits et charges opérationnels non courants s'explique par la prise en compte, en 2020 de l'accord de licence avec Acrotech Biopharma.

Les charges opérationnelles 2021 sont stables par rapport à 2020 et s'établissent à 9,7 millions d'euros, résultant principalement du développement clinique d'AsiDNA et du développement préclinique des composés de la famille OX400.

Le chiffre d'affaires ressort à 4,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires non récurrent comprend pour l'essentiel des redevances forfaitaires dues par la société Biogen dans le cadre d'un accord de licence pour un produit non stratégique.

Le chiffre d'affaires récurrent correspond à des royalties sur ventes perçues par le groupe dans le cadre de l'accord avec Biogen. En 2020, les revenus provenaient exclusivement de Beleodaq et avaient été comptabilisés par le groupe jusqu'à la date de l'accord mondial avec la société Acrotech Biopharma en avril 2020.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie du groupe s'élevait à 17,9 millions d'euros, contre 14,5 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette augmentation provient principalement des financements obtenus au cours de l'exercice, à savoir des prêts garantis par l'État d'un montant de 5 millions d'euros et une augmentation de capital avec maintien du droit de souscription des actionnaires qui a procuré à Onxeo un produit net de 9,4 millions d'euros.

Ces ressources, ajoutées à l'encaissement de revenus de licence pour 1,4 millions d'euros et du crédit d'impôt-recherche 2020 d'un montant de 1,1 million d'euros, ont permis d'absorber les dépenses opérationnelles d'un montant de 13,5 millions d'euros.

Onxeo a enfin annoncé un nouveau financement en actions et par émission d'obligations convertibles.

Ce financement, décidé par le conseil d'administration du 6 avril 20221, est structuré sous la forme d'une augmentation de capital, d'un montant de 8 millions d'euros, et d'une émission d'obligations convertibles en actions d'un montant de 4 millions d'euros. Il permet d'étendre la visibilité financière de la société jusqu'au 2ème trimestre 2023.

