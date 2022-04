Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onxeo: nomination d'une nouvelle PDG information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Onxeo annonce la nomination du Dr Shefali Agarwal, présidente du conseil d'administration depuis juin 2021, au poste de présidente directrice générale, succédant à Julien Miara, directeur chez Invus SAS, qui a été nommé directeur général par interim en janvier 2022.



Elle était, jusqu'à récemment, directrice médicale et du développement chez Epizyme, une société biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies épigénétiques pour le cancer, où elle dirigeait le développement clinique mondial et la stratégie réglementaire.





