Onxeo: le titre grimpe après un point sur le développement information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 11:22

(CercleFinance.com) - Le titre de la société de biotechnologie grimpe ce jeudi à la Bourse de Paris après un point sur le programme de développement clinique de l'un de ses principaux candidats médicaments.



Dans un communiqué, l'entreprise indique avoir activé son premier site d'étude clinique aux Etats-Unis, le Next Oncology à San Antonio, dans le cadre d'un essai de phase 1b/2 conduit sur AsiDNA.



L'étude vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité de ce composé en association avec un inhibiteur de PARP chez des patients atteints de cancer épithélial de l'ovaire, de cancer du sein et de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CRPC) qui ont progressé lors d'un précédent traitement par inhibiteurs de PARP.



Le critère principal de l'étude doit évaluer l'innocuité et la tolérance de l'association et déterminer la dose optimale en vue de l'essai de phase 2.



Parallèlement, Onxeo poursuit son étude de phase 1b/2 visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité d'AsiDNATM, en association avec des inhibiteurs de PARP chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire sensible au platine en rechute et déjà traitées par inhibiteurs de PARP.



L'étude, sponsorisée par le Cancer Campus de Gustave Roussy, a récemment réalisé sa première analyse intermédiaire sur 10 patients.



D'après Onxeo, la récente activité encourageante observée à partir des données préliminaires issues de l'étude démontre le potentiel d'AsiDNA à re-sensibiliser les patients à la thérapie par inhibiteurs.



La société estime que ce phénomène pourrait avoir un impact significatif sur les patientes atteintes de cancer de l'ovaire récurrent ayant progressé après un traitement initial par inhibiteurs de PARP.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Onxeo bondissait de 11,8% suite à ces annonces, après avoir grimpé de plus de 23% en début de matinée.