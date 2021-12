Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onxeo : le titre dopé par des résultats sur un antitumoral information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - Onxeo bondit de plus de 9% jeudi à la Bourse de Paris après la présentation de données précliniques confirmant les propriétés antitumorales de son composé AsiDNA. Ces résultats montrent que l'association d'AsiDNA et de thérapies ciblées empêche la réactivation des cellules DTP, une source majeure de résistance, évitant ainsi l'émergence de la résistance tumorale. Judith Greciet, la directrice générale de la société de biotechnologie, évoque des résultats 'particulièrement intéressants' ouvrant la voie à plusieurs stratégies d'association pour lutter contre la résistance tumorale. Pour mémoire, AsiDNA fait actuellement l'objet d'études cliniques en combinaison dans des tumeurs solides difficiles à traiter. Ces données ont été présentées lors de la conférence virtuelle EACR-AstraZeneca au cours de deux sessions dédiées.

Valeurs associées ONXEO Euronext Paris +9.49%