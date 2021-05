ONXEO forme un comité d'experts

(AOF) - Onxeo a formé d'un nouveau comité composé d'experts scientifiques et cliniques de premier plan dans les domaines des dommages de l'ADN tumoral (DDR), de la résistance aux traitements et plus globalement du développement de médicaments en oncologie. Le comité conseillera et guidera la biotech dans l'avancement de sa plateforme exclusive de composés dans le domaine du DDR et dans le développement de thérapies innovantes visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits et améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.

" Nous sommes ravis et honorés de pouvoir travailler avec ce groupe éminent de leaders d'opinion reconnus en oncologie ", déclare Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo. " Leurs avis scientifiques et leur expertise clinique seront extrêmement utiles pour décider des meilleures stratégies de développement d'AsiDNA en capitalisant sur ses propriétés uniques. Par ailleurs, leur appui sera particulièrement précieux pour concevoir de nouveaux candidats différenciés, à partir de notre plateforme platON afin d'enrichir notre portefeuille d'agonistes-leurres. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.