Onxeo enregistre de fortes pertes en 2022

(AOF) - Société de biotechnologie, Onxeo déclare une perte nette de 19,5 millions d’euros en 2022, contre 5,9 millions en 2021. Son chiffre d’affaires annuel en 2022 est tombé passant de 4 millions à 1,4 million d’euros qui est « essentiellement constitué de redevances forfaitaires dues par la société Biogen dans le cadre d’un accord de licence pour un produit non stratégique ». Les charges opérationnelles 2022 du groupe ont fortement augmenté, passant de 9,7 millions d'euros en 2021 à 19 millions d'euros en 2022.

Le résultat financier est négatif à hauteur de 2,6 millions d'euros en 2022, et se compose principalement des intérêts sur l'emprunt obligataire auprès de SWK, celui-ci ayant été entièrement remboursé au cours de l'exercice.

Au 31 décembre 2022, le Groupe disposait d'une trésorerie de 14,6 millions d'euros, contre 17,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'encours de la dette financière à fin 2022 s'élevait à 9,1 millions d'euros, ce qui inclut les prêts garantis par l'État obtenus en février 2021 ainsi que la dette obligataire convertible de 4 millions d'euros émise en avril 2022.

