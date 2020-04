ONXEO dispose d'une visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021

(AOF) - A l'occasion de l'annonce de ses résultats 2019, Onxeo indique disposer de 5,7 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre 2019 auxquels s'ajoutent les 6,6 millions de dollars issus du nouvel accord conclu avec Acrotech. Le groupe de biotechnologie dispose ainsi d'une visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021. Onxeo a enregistré une perte nette de 33,73 millions d'euros en 2019 contre une perte de 9,4 millions d'euros en 2018. Le chiffre d'affaires est ressorti à 4,3 millions d'euros contre 6,13 millions d'euros, un an plus tôt.

S'agissant du Covid-19, il lui est encore impossible d'évaluer les délais que cette situation pourrait engendrer in fine sur les activités prévues ou en cours de la société. Néanmoins, Onxeo a limité son exposition, son étude clinique stratégique Revocan étant actuellement en cours d'examen et n'étant pas en phase active, et une grande partie du programme préclinique étant réalisée en interne et étant en grande partie maintenue dans un cadre sanitaire strict.

" Si les mesures de confinement et l'impact du Covid-19 devaient s'étendre au-delà du 3ème trimestre 2020, la situation serait réévaluée et ajustée " conclut la société de biotechnologie.

