Onxeo : avis d'autorisation pour un brevet aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Onxeo annonce aujourd'hui avoir reçu de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), un avis d'autorisation pour un brevet qui élargit, aux États-Unis, la protection d'AsiDNA, son inhibiteur first-in-class de la réparation de l'ADN tumoral, en association avec tout inhibiteur de PARP (PARPi). Ce brevet protège à la fois l'association d'AsiDNA™ avec un PARPi ainsi que son utilisation pour le traitement de certains cancers. Ce nouveau brevet prévoit une protection jusqu'en 2036. ' Ce brevet représente une nouvelle reconnaissance, sur le marché stratégique américain, des propriétés très originales d'AsiDNA', a réagi Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo.

