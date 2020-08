Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onu-Veto américain à un projet de résolution sur les membres étrangers de mouvements armés Reuters • 31/08/2020 à 21:39









NEW YORK, 31 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont opposé lundi leur veto à un projet de résolution de l'Onu sur les étrangers qui combattant dans les rangs de mouvements tels que l'Etat islamique parce qu'elle n'aborde pas la question de leur rapatriement, qui oppose depuis longtemps Washington à ses alliés européens. Les 14 autres membres du conseil ont voté en faveur de ce texte rédigé par l'Indonésie. (Michelle Nichols, version française Jean-Philippe Lefief)

