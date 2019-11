Onu : concentrations record de gaz à effet de serre

Cette tendance à long terme signifie que les générations futures seront confrontées à une aggravation des conséquences du changement climatique : hausse des températures, augmentation du nombre et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, élévation du niveau de la mer...

(AOF) - Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont de nouveau atteint des niveaux record en 2018, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Elles ont atteint 407,8 parties par million (ppm) l'année dernière, alors qu'elles étaient de 405,5 ppm en 2017. «Il n'y a aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution, de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère malgré tous les engagements pris au titre de l'Accord de Paris sur le climat», a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, M. Petteri Taalas.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.