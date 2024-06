Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ontex: vers une restructuration des activités en Belgique information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Ontex Group a annoncé son intention de restructurer ses activités en Belgique pour renforcer sa position sur le marché européen.



Ce projet inclut notamment la fermeture du site d'Eeklo et la transformation du site de Buggenhout en un centre d'excellence pour les produits d'incontinence, avec un investissement de 40 millions d'euros.



La restructuration mènera à une réduction de 489 postes, ramenant le nombre total d'employés en Belgique à 569.



'L'optimisation envisagée des activités de production et de distribution d'Ontex en Belgique est une initiative stratégique essentielle visant à renforcer la rentabilité opérationnelle dans toute l'Europe', souligne la firme.





