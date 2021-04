Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : vers le compostage des couches à échelle industrielle Cercle Finance • 20/04/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - Ontex annonce une collaboration avec Les Alchimistes, une société axée sur l'économie circulaire, dans le but de tester la compostabilité des couches. ' Nous voulons créer une nouvelle filière de collecte sélective, de compostage des couches usagées et compostables ', déclare Maïwenn Mollet, directrice du programme Couches Fertiles chez Les Alchimistes. 'Notre objectif est de créer une nouvelle boucle d'économie circulaire avec Ontex et d'autres entreprises partageant les mêmes idées, et de composter 500 millions de couches d'ici 2030 '. La compostabilité des couches jetables Ontex est actuellement testée sur le site de Les Alchimistes à Pantin près de Paris, dans le cadre d'un projet pilote. Des couches fabriquées en matériaux compostables sont ainsi combinées à une solution de couches circulaires développée par gDiapers dans le but de prouver que le compostage des couches Ontex est possible, et que les déchets et l'incinération peuvent être réduits.

Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles +2.63%