Ontex : va fermer une usine et ouvrir un centre d'excellence

(CercleFinance.com) - Ontex a annoncé aujourd'hui l'arrêt progressif de la production au sein de son site de Mayen (Allemagne) jusqu'à l'arrêt complet programmé mi-2022. Le site sera alors transformé en centre d'excellence mondial dédié à l'ingénierie des procédés, à la technologie des produits, et à l'adaptation des soins pour bébés. Ontex mène actuellement une revue de ses activités mondiales afin de renouer avec une croissance rentable et c'est dans ce contexte que l'arrêt de la production à Mayen a été décidé, notamment en raison de la perte de contrats et de la faible demande sur les marchés, indique la société. Ontex estime que sa décision devrait impacter 350 des 500 emplois à Mayen et assure travailler avec ses partenaires sociaux pour ' trouver la meilleure solution possible pour toutes les personnes concernées '. Le futur centre d'excellence mondial devrait être opérationnel à partir de janvier 2022, annonce Ontex.

Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles -3.13%