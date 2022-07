Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ontex: s'apprête à produire des masques chirurgicaux information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 15:37

(CercleFinance.com) - Ontex annonce son intention de démarrer la production de masques chirurgicaux de type IIR d'ici septembre 2020, avec une capacité annuelle d'environ 80 millions.



' Nous investissons dans la production de masques chirurgicaux pour soutenir les soignants et autres travailleurs essentiels ', justifie Annick De Poorter, vice-présidente d'Ontex pour la R&D, la qualité et la durabilité. '



Les masques chirurgicaux de type IIR, qui sont généralement utilisés dans les hôpitaux, devraient être produits sur une ligne de l'usine d'Ontex à Eeklo (Belgique), conformément à la réglementation en vigueur.



Dans ce cadre, Ontex a commandé des machines spécialisées et forme le personnel pour obtenir une certification pour la production et commencer à produire des masques faciaux en septembre voire plus tôt.

Ontex précise que cette nouvelle production est une initiative de la société et qu'elle ne reçoit aucun financement gouvernemental.