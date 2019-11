Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : propulsé par son point d'activité trimestriel Cercle Finance • 06/11/2019 à 13:45









(CercleFinance.com) - Ontex Group s'envole de 10% à Bruxelles, dans le sillage d'un point d'activité marqué par une marge d'EBITDA ajustée à taux de changes constants de 11,6% au titre du trimestre écoulé, en hausse de cinq points de base en comparaison annuelle. Le fabricant de produits d'hygiène a réalisé un chiffre d'affaires de 574,4 millions d'euros, en croissance de 1,4% en données publiées et pratiquement stable en données comparables (+0,2%), avec des effets mix et prix positifs dans chaque catégorie. Le groupe belge affiche en outre une réduction de sa dette nette de 23 millions d'euros sur trois mois, ramenée ainsi à 875,7 millions d'euros à fin septembre, 'grâce à une forte génération de cash-flow opérationnel'.

Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles +1.89%