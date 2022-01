Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex: présente ses objectifs de neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Ontex annonce aujourd'hui avoir officiellement soumis ses objectifs climatiques à la Science-Based Target Initiative (SBTI). Dans ce cadre, la société s'est engagée à atteindre la neutralité carbone pour ses opérations d'ici à 2030.



L'entreprise compte aussi réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre (également appelées émissions de portée 1 et 2) de 50 % d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2018.



Ontex vise à atteindre ces objectifs en réalisant des économies d'énergie, en produisant de l'énergie renouvelable sur site, en se fournissant en énergie renouvelable et en mettant en place une système de compensation carbone via des programmes de reboisement.



Le groupe belge d'hygiène personnelle souhaite également réduire les émissions de sa chaîne d'approvisionnement mondiale (émissions du scope 3) de 25 % d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2020.



Ontex rendra compte de cette progression de la chaîne d'approvisionnement combinée dans le cadre de son rapport annuel.





