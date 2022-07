Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex: nouvelle usine ouverte en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 13:36









(CercleFinance.com) - Ontex Group a annoncé mercredi soir l'ouverture d'une nouvelle usine à Stokesdale, dans l'État américain de Caroline du Nord, usine qui emploie actuellement près de 100 personnes et fabrique des couches pour bébés pour les détaillants et les marques de style de vie.



La nouvelle usine devrait élargir sa production et sa main-d'oeuvre pour fabriquer également d'autres catégories de produits. L'usine de Stokesdale complète celle Tijuana, au Mexique, pour approvisionner le marché croissant des marques partenaires en Amérique du Nord.



'Cet investissement offre à Ontex une empreinte de chaîne d'approvisionnement sur les côtes Ouest et Est, sur un marché clé où nous voyons une opportunité importante de croissance et de développement de nos activités', commente la CEO Esther Berrozpe.





