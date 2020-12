Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : nouvelle directrice générale début janvier Cercle Finance • 22/12/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Ontex annonce que son conseil d'administration a désigné Esther Berrozpe Galindo comme nouvelle directrice générale (CEO), avec prise d'effet au 1er janvier, succédant à Thierry Navarre qui occupait ce poste à titre temporaire depuis le 30 juillet dernier. Au cours d'une longue carrière chez Whirlpool, Esther Berrozpe Galindo a dirigé différentes unités d'activités en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Pour une transition en douceur, Thierry Navarre restera au sein d'Ontex jusqu'au 31 mars prochain.

