Ontex:nouveaux sous-vêtements pour l'incontinence des jeunes

(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce le lancement, dès cet automne, de sous-vêtements destinés aux jeunes et conçus pour réduire l'impact psychologique de l'incontinence pendant l'adolescence, offrant 'protection et discrétion'.



'Nous concevons ces sous-vêtements pour que les enfants souffrant d'incontinence puissent participer à des activités sociales comme les soirées pyjama et les sorties scolaires, et profiter de la vie quotidienne', a déclaré Annick De Poorter, responsable innovation et durabilité chez Ontex.



Les sous-vêtements sont adaptés aux enfants de 3 à 15 ans qui ont des problèmes de contrôle de la vessie la nuit, bien qu'ils restent secs pendant la journée, ou qui ont une certaine incapacité entraînant une perte de contrôle de la vessie.





Valeurs associées ONTEX GROUP 8,31 EUR Euronext Bruxelles -0,60%