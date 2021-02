Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : lourdement sanctionné après ses résultats 2020 Cercle Finance • 24/02/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Ontex lâche plus de 6% à Bruxelles, après la publication par le fabricant de produits d'hygiène d'un BPA ajusté en baisse de 6% à 1,01 euro au titre de 2020, malgré une marge d'EBITDA ajusté améliorée de 55 points de base à 11,3%. A 2,09 milliards d'euros, les revenus du groupe belge se sont contractés de 8,5%, dont une baisse de 3,1% en données comparables, 'dans un contexte d'évolution des comportements de demande et d'activité perdue en Europe'. Sur la base de la visibilité actuelle, Ontex prévoit une baisse des revenus en données comparables 'dans le bas de la plage à deux chiffres' au premier trimestre, suivie d'une reprise qui devrait commencer au deuxième trimestre.

