Ontex: introduit la technologie 'Stop&Lock' dans ses couches

(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce l'introduction de sa technologie Stop&Lock Anti-Fuites dans les produits de soins pour bébés.



Cette innovation comprend l'ajout de barrières avant et arrière dans les couches pour nouveau-nés et mini, offrant une protection anti-fuites à 360 degrés.



Ontex indique que cette technologie a été bien accueillie en Amérique du Nord et sera lancée chez un grand distributeur européen en juin.



Elle vise à résoudre le problème courant des fuites de couches, améliorant ainsi le confort des bébés et soulageant les inquiétudes des parents. Les tests montrent que 20% des parents sont préoccupés par les fuites de couches, et cette innovation vise à réduire la nécessité de changements de tenue fréquents.





