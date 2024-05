Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ontex: hausse de 30% de la rentabilité en 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 13:03









(CercleFinance.com) - Ontex publie un chiffre d'affaires de 460,2 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt (+4% en comparable).



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté ressort à 52,9 ME (+30%).



'Nous avons réalisé un bon début d'année. Nous avons finalisé le désinvestissement algérien, nous permettant de nous concentrer davantage sur nos marchés principaux', a commenté Gustavo Calvo Paz, CEO de Ontex.



Pour 2024, Ontex anticipe une faible croissance, à un chiffre, de son chiffre d'affaires avec une marge EBITDA comprise entre 11% et 12%.





Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles -1.93%