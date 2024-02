Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ontex: entouré après un retour aux bénéfices en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - Ontex Group bondit de plus de 8% à Bruxelles, entouré pour la publication par le fabricant de produits d'hygiène, d'un BPA de 0,43 euro pour 2023, à comparer à une perte de 3,34 euros par action essuyée sur l'année précédente.



Il a amélioré sa marge d'EBITDA ajusté de 3,5 points à 9,7%, pour des revenus en croissance de 7% à 1,79 milliard d'euros. En données comparables, ses ventes ont augmenté de 10%, tirées essentiellement par des hausses de prix (+9%).



Pour l'année 2024, le groupe belge anticipe une marge d'EBITDA ajusté en amélioration, à entre 11 et 12%, pour des revenus en croissance à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre' en données comparables.





