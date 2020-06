Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : en retrait avec une dégradation de broker Cercle Finance • 01/06/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Ontex recule de 1,4% à Bruxelles, dans le sillage d'un abaissement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 15,5 à 12 euros sur le titre du fabricant belge de produits d'hygiène. 'Un vent contraire transactionnel significatif, résultant de la brusque dépréciation des devises de marchés émergents clés d'Ontex, nous conduit à réduire notre estimation de BPA 2021 de 14% à 1,12 euro (consensus à 1,35 euro)', explique le broker. Credit Suisse ajoute que ceci 'met en retour une pression supplémentaire sur la dette nette du groupe, qui figure déjà parmi les plus élevées au sein de son secteur'.

Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles -3.23%