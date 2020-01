Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : en petite hausse avec des propos de broker Cercle Finance • 13/01/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Ontex Group grappille 0,1% à Bruxelles, avec des propose de Liberum qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19 euros, estimant que le titre du fabricant belge de produits d'hygiène 'continue d'offrir une valorisation attractive.' 'Le quatrième trimestre 2019 pourrait s'être avéré difficile et nous voyons un risque que la croissance en données comparables retombe en terrain négatif', prévient toutefois le broker, qui réduit ses estimations de BPA 2019 et 2020 de 3-4%.

Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles +0.31%