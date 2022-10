Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex: développe des capacités solaires sur ses sites information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Ontex annonce la mise en service d'une grande installation solaire sur son site d'Ortona, dans la région des Abruzzes (Italie), avec une capacité de production de plus de 10 GWh d'électricité par an - soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 3 400 foyers.



Au total, 91% des installations d'Ontex dans le monde fonctionnent désormais avec de l'électricité provenant de sources renouvelables, indique la firme.



En produisant localement sa propre énergie 'verte', Ontex fait un pas vers la neutralité carbone tout en réduisant sa dépendance à l'énergie du réseau.



' Nous pouvons désormais produire environ un quart de l'électricité dont nous avons besoin pour fabriquer des produits d'hygiène essentiels dans notre usine en Italie. C'est une étape supplémentaire vers notre objectif d'avoir des opérations neutres en carbone d'ici 2030', résume Annick De Poorter, vice-présidente exécutive R&D et développement durable d'Ontex.



D'autres capacités solaires sont en cours d'installation sur les sites d'Eeklo (Belgique), de Puebla (Mexique) et de Ségovie (Espagne).





Valeurs associées ONTEX GROUP Euronext Bruxelles -3.66%