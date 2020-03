Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ontex : départ du président du conseil en mai Cercle Finance • 04/03/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Ontex Group fait part de la démission de son président du conseil d'administration Luc Missorten, démission qui prendra effet avec l'assemblée générale prévue le 25 mai prochain. Sur recommandation du conseil d'administration, l'ancien directeur général (CEO) du groupe allemand Henkel, Hans Van Bylen, sera proposé comme administrateur indépendant lors de cette assemblée générale, en vue de sa nomination comme nouveau président du conseil. Luc Missorten continuera par la suite à apporter son soutien au fabricant belge de produits d'hygiène, jusqu'à l'achèvement de son programme de transformation en cours (Transform to Grow), en tant que conseiller senior.

